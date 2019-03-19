استمرار صرف 20% كبدل طبيعة عمل لممارسي الأعمال الرقابية بهيئة التحقيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20 %) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالا رقابية أو التحقيق - من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق - لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24 / 5 / 1440هـ.

تطورات الساحة الدولية

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء، استعرض عددا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وجددّ إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب أيا كان مصدره، وشدد في هذا السياق على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل لمن يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل من الأشكال، فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام، وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيوزيلندا، كما أعرب المجلس عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة، سائلا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة.

مستقبل سوريا

وتطرّق المجلس إلى مشاركة المملكة في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وما جرى خلاله من لقاءات لبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.

حماية حقوق الإنسان

وأشار مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا عزم المملكة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة، كما شدد على تحذيرات المملكة من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى ودعوتها بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها، والمطالبة بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

دعم أمريكا للتحالف

وأثنى المجلس على تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو على دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية, وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترمب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن.

المسيرة الثقافية الشاملة

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء، افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت شعار "الكتاب.. بوابة المستقبل"، وافتتاح منتدى المياه السعودي بعنوان "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة"، استمرارا للتشجيع والدعم والاهتمام بالمسيرة الثقافية الشاملة، وبقطاع المياه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات

أولا: تفويض صاحب وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في السعودية وروسيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

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رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

خامسا: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية ولبنان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في إسبانيا.

سابعا: تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والعلوم والرياضة في سلوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية.

تاسعا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

عاشرا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 31 / 40 / د) وتاريخ 16 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

2 ـ تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد.

3 ـ تنسق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها.

حادي عشر: استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20 %) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالا رقابية أو التحقيق - من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق - لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 24 / 5 / 1440هـ، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.

ثاني عشر: الموافقة على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

ترقيات:

1 ـ نايف بن مناحي بن سعيدان - أمين منطقة جازان بأمانة منطقة جازان بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المرتبة 15

2 ـ الأمير فهد بن سعد بن عبدالله - مستشار أمني بوزارة الداخلية - المرتبة 14

3 ـ خالد بن عبدالرحمن أبا حسين - مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية - المرتبة 14

4 ـ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي - وزير مفوض بوزارة الخارجية.