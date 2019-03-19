السعودية | مشهد يحبس الأنفاس.. سيارة تسير على حافة جبل بالسعودية

شكرا لقرائتكم مشهد يحبس الأنفاس.. سيارة تسير على حافة جبل بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مشهد يحبس الأنفاس، وثقه شاب سعودي لسير إحدى المركبات في إحدى الطرق الجبلية بمحافظة "هروب" جنوب السعودية، وأظهر المقطع المتداول على منصات التواصل بشكل واسع، جمال الطبيعة ومعانقة الضباب للجبال.

الشاب يحيى هروبي الذي وثق المشهد تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "منذ 8 أعوام وأنا أمارس هواية التصوير وأعمل على تطويرها بشكل دائم عن طريق الاطلاع والممارسة، والتي بدأت في الأول بالتصوير عن طريق الجوال، حتى وصلت إلى التقاط صور المناظر الطبيعية الخلابة عبر الكاميرات الحديثة والمتطورة".

وتابع: "قبل فترة وجيزة حملت كاميرتي لصعود جبل البازخ التابع لمحافظة هروب بمنطقة جازان، وأثناء تصويري للفيديو، صادفت إحدى المركبات تسير في الطريق الرابط بين جبل البازخ مع محافظة هروب، حينها قمت بتوثيق المشهد، وكانت الأجواء ممطرة والضباب يكسو المكان، ورغم هذه الظروف المناخية إلا أنني استطعت تصوير هذه اللقطات".

وأبان: "لم أكن أتوقع رواج هذا المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق وأن قمت بتصوير مثل هذه المناظر إلا أن هذا المقطع أخذ نصيباً كبيراً في الانتشار".