دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الوليد يُبدي جاهزيته لشراء الهلال ويؤكد: سأنافس به عالميًا

أبدى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز استعداده التام لشراء نادي الهلال في حال صدور قرار تخصيص الأندية في المملكة العربية السعودية.

وخلال مقابلة أجراها لبرنامج «في الصورة» على قنوات روتانا، قال الأمير الوليد بن طلال: «في حال تخصيص الأندية اليوم سأقوم بشراء نادي الهلال غدًا».

ووجه الأمير الوليد حديثه إلى جماهير الزعيم، مشيرا إلى أنه في حال حدث ذلك سيعمل على بناء فريق عالمي ينافس الفرق الأوروبية ويصل إلى كأس العالم للأندية.

الوليد بن طلال لو خُصخصت الأندية اليوم سأشتري نادي الهلال غداً

من Akhbaar24

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وأشار الأمير الوليد إلى أنه سبق أن عُرض عليه الاستثمار في أندية أوروبية؛ لكنه يرفض ذلك، مؤكدًا أنه يريد الاستثمار في نادي الهلال «لأنه نادٍ متمكن ولديه بطولات عديدة محليًا وعربيًا وآسيويًا وهو مناسب للاستثمار الرياضي».

وأبدى الأمير الوليد عدم رضاه عن حال الرياضة السعودية بشكل عام، خصوصًا في الجانب الإداري، مشيرًا إلى أن إدارات الأندية غالبًا ليس لها استراتيجية زمنية لتحقيق أهدافها، وأن القرارات التي تصدرها الإدارات مستعجلة وغير مدروسة؛ لذلك يطالب بخصخصة الأندية وتطوير العمل الإداري في الأندية السعودية لفائدة الكرة السعودية.

وتأسس نادي الهلال عام 1957، في العاصمة الرياض ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزًا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المرتبة التاسعة والسبعين عالميًا في قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم، خلال القرن العشرين من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.