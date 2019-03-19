، "فرق أمانة عسير" تزيل 1134 ملصقًا مخالفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت 6 منشآت تجارية خلال الشهر الماضي

تواصل الفرق الميدانية التابعة لإدارة الرقابة بأمانة عسير جهود معالجة التشوه البصري، حيث أزالت1134 من الملصقات واللوحات المخالفة على واجهات المباني وأعمدة الإنارة، إضافة إلى ضبط ست منشآت تجارية بعد وضعها لوحات وملصقات مخالفة خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك في إطار جهود أمانة منطقة عسير والبلديات الفرعية التابعة لها لمعالجة أسباب التشوه البصري والارتقاء بمستوى المشهد الحضري في مدينة أبها والقرى التابعة لها.

وكثفت الفرق الرقابية جولاتها التفتيشية لمعالجة أوجه التشوه البصري في مواقع متفرقة من مدينة أبها.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: فريق العمل المكلف من الأمانة يواصل جهوده في تنفيذ المهام وفق الخطط الموضوعة لمكافحة أوجه التلوث البصري.

ووجّه "الحميدي" جميع البلديات التابعة لأمانة عسير بتكثيف الجولات الرقابية لمكافحة أوجه التشوه البصري.