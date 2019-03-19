، مهرجان  الديدحان  بالجوف الخميس.. و"الصحة": النبتة علاج لنزلات البرد‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر 5 أيام في صحراء "التمريات" شمال سكاكا

تنطلق فعاليات مهرجان الديدحان في منطقة الجوف، يوم الخميس المقبل ، في صحراء "التمريات" شمال مدينة سكاكا، والذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثلة ببلدية زلوم وبشراكة مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، ومركز الأبحاث والمراعي بالجوف، ويستمر لمدة 5 أيام.

ويأتي المهرجان تزامناً مع الموسم الربيعي الاستثنائي الذي تشهده منطقة الجوف لهذا العام، بعد أن اكتست أرضها الثوب الأخضر وزيّنته زهور الربيع بألوانها المختلفة.

وتتميز مناطق الشمال منها "الجوف وعرعر" بزهرة الديدحان الذي تمت تسمية المهرجان بها. ولزهرة الديدحان "جمال أخاذ تغنى به الشعراء، خاصة عندما تهتز على أنغام الرياح".

وحسب المختصين فإنه يوجد في السعودية خمسة أنواع من هذه الزهرة، أجملها ديدحان الشمال. والديدحان من النباتات البرية التي شارفت على الانقراض؛ ولذلك يأتي المهرجان أيضاً للتوعية بالمحافظة عليها.

ويحتضن مهرجان الديدحان مجموعة من الفعاليات الشعبية والمسابقات المختلفة للعائلات، كما سينظم أمسيات مختلفة في ليالي الديدحان.

يذكر أن وزارة الصحة في وقت سابق قد بيّنت أن نبتة الديدحان تعرف بـ"زهرة الشمال"، وهي موجودة في منطقة الجوف، ولا توجد حتى الآن دراسات كافية بشأنها".

وأضافت: "تستخدم هذه النبتة كمُسكن وطارد للبلغم في حالات السعال ونزلات البرد، كما أن لها مفعول المنوم والمهدئ".

وأردفت وزارة الصحة: "بذور نبتة الديدحان آمنة، إلا أن أزهارها تكون سامّة إذا استخدمت بشكل كبير".

ولفتت إلى أن أزهار الديدحان يجب ألا تستخدم إلا تحت إشراف متخصص في الطب البديل؛ من أجل مراقبة الكميات المستخدمة، مؤكدة ضرورة ألا يستعملها الأطفال أو الحوامل أو المرضعات أو كبار السن.