، خادم الحرمين يوجّه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ"طريق الأمير محمد بن سلمان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُعتبر أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية ويمتد بطول 30 كيلومتراً

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء اطلاعه على مشروع "المسار الرياضي"، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومتراً.

ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي" الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.