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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء اطلاعه على مشروع "المسار الرياضي"، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومتراً.
ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي" الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.
خادم الحرمين يوجّه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ"طريق الأمير محمد بن سلمان"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-19
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء اطلاعه على مشروع "المسار الرياضي"، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومتراً.
ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي" الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
05:40 PM
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
05:52 PM
يُعتبر أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية ويمتد بطول 30 كيلومتراً
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء اطلاعه على مشروع "المسار الرياضي"، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم "طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومتراً.
ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي" الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.
، خادم الحرمين يوجّه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ"طريق الأمير محمد بن سلمان" ،
المصدر : الخليج 365
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