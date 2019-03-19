، شاهد.. "الخليج 365" ترصد فرحة الخريجين الجامعيين بحضور أمير جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - عددهم 10184 منهم 115 خريجاً وخريجة يمثلون 10 جنسيات

قال أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز: إن الجامعة رائدة التميز وصانعة الإنجازات، مؤكداً أن منطقة جازان منبع رئيسي للكفاءات العلمية والعملية.

وأضاف: خريجو الجامعة سيكون لهم الدور البارز في المساهمة في التنمية الوطنية من خلال تخصصاتهم العلمية النوعية، وتحقيق رؤية المملكة 2030، متمنياً التوفيق لأبنائه الخريجين والخريجات في حياتهم العملية.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الـ14 من طلاب الجامعة، فوسط أجواء من البهجة المتوّجة بالإنجاز والفرح المكتسي بلون النجاح انطلقت مسيرة طلاب الدفعة الرابعة عشرة من خريجي جامعة جازان لهذا العام 1439/ 1440هـ.

وخلال اللقاء، ألقى مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أكد من خلالها أن الإنجاز الذي حققته الجامعة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وهو إنجاز يدفع منسوبي الجامعة إلى مواصلة رسالتهم العلمية والإنسانية بثقة وأمل وطموح.

وأشار إلى أن جامعة جازان تحتضن 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في 26 كلية وعمادة ومعهد في 68 تخصصاً علمياً و32 برنامجاً للدراسات العليا، مباركاً لطلاب الجامعة الخريجين قطف ثمرة جهدهم، مبدياً فخر الوطن بهم، مؤكداً أنه قد جاء دورهم لرد الجميل للوطن والقيادة من خلال المسؤوليات التي ستوكل إليهم.

وفي ختام كلمته، أعلن مدير الجامعة عن تخريج 10184 خريجاً وخريجة منهم 115 خريجاً وخريجة يمثلون 10 جنسيات هي "اليمن، سوريا، فلسطين، مصر، أرتيريا، جيبوتي، بنجلاديش، الأردن إندونيسيا، الهند، إثيوبيا، ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية"، آملاً أن يكونون سفراء سلام لجامعة جازان وللمملكة العربية السعودية وسواعد بناء في أوطانهم.

ثم ألقى الخريج عبدالرحمن الخالدي من كلية إدارة الأعمال كلمة الخريجين لهذا العام أكد من خلالها أن المشاعر تجاه الأمهات والآباء والأسر يعجز التعبير عنها، متوجهاً إلى الله عز وجل بأن يحفظهم ويرحمهم، قائلاً: "باسمكم زملائي نقول شكراً لمنسوبي الجامعة الذين يفيضون بالتواضع وبذل المساعدة للطلاب"، مؤكداً أن أمير المنطقة هو الداعم لنا وهو من يشيد بنا في كل مجالسه، ونعاهده بأننا نحن من سيرعى الوطن، وسنبذل أرواحنا وجهدنا لخدمة وطننا ومليكنا.

بعد ذلك أدى الخريجون القسم العام الذي تلاه عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى الحكمي، وأقسموا خلاله على المحافظة على قيم دينهم، وأن يعملوا بإخلاص وأمانة لخدمة وطنهم، وأن يلتزموا بأخلاقيات المهنة.

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