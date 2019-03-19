، "صحة حفر الباطن" وجمعية "كبدك" توقّعان مذكرة تفاهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأمراض الكبد

رعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه بمقر إمارة حفر الباطن، توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين الشؤون الصحية بحفر الباطن والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك).

وبارك محافظ حفر الباطن للجميع هذه الاتفاقية التي وصفها بالإنسانية، وسيكون لها نفع وأثر ايجابي كبير على المجتمع، وخاصةً مرضى التهاب الكبد (سي)، حيث تقوم على تقديم البرامج التوعوية والخدمات العلاجية مجاناً للمستفيدين، وهي ما نصّت عليه هذه الشراكة المباركة.

ومثّل الشؤون الصحية بحفر الباطن (الطرف الأول) مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، كما مثل جمعية (كبدك) الطرف الثاني عبدالعزيز بن علي الحميد، وتهدف هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأمراض الكبد والتعريف بالسلوكيات الصحية الملائمة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة من أبناء المجتمع لتعزيز تأثير تلك الحملات وتحقيق أهدافها المنشودة.

وتضمّنت الاتفاقية بناء علاقة تعاون مشترك وفقاً للإمكانيات المتاحة لكل طرف، وأن يقوم الطرفان بنشر الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من أمراض الكبد والفحص المبكر في المناطق التي تعمل بها الشؤون الصحية بحفر الباطن وضمن النطاق الجغرافي لها، وعدد من البنود الأخرى التي تهتم بالمستفيدين.

يُذكر أن صحة حفر الباطن أعلنت عن مبادرة العيادة الاستشارية المتنقلة للمرحلة الثانية بالتعاون مع جمعية (كبدك) يوم 20 مارس المقبل بمستشفى حفر الباطن المركزي.