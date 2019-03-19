نجل المواطن ضحية الجريمة الإرهابية يروي تفاصيل مقتل والده في هجوم نيوزيلندا.. ويكشف عدد الرصاصات...

كشف الدكتور فراس الحربي، نجل محسن المزيني الحربي ضحية الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضية في مسجد النور بكرايست تشيرش في نيوزيلندا، تفاصيل جديدة عن حياة والده.

ووفقا لـ”سبق” قال الحربي إن والده كان مريضاً بسرطان البروستات وكان يتجهّز لعملية جراحية بعد أسبوعين بسبب مرض السرطان الذي انتشر في جسمه، ولكن قدر الله فوق كل شيء.

وأوضح نجل الضحية أن والده أُصيب وهو يصلي بخمس طلقات نارية وتُوفي، مشيرًا إلى أنه تمّ تسليم جثمان والده إلى السلطات السعودية وفي طريقه إلى المملكة، وسيتم تشييع جثمانه في المسجد النبوي الشريف، وذلك تنفيذاً لوصيته.