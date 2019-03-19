شهد متجر لبيع المواد الغذائية في أحد مخططات الشرائع بمكة حادث مثير للدهشة كاد أن يسفر عن حالات وفاة أو إصابة بين العاملين والزبائن .
وتفصيلاً فقد اقتحمت مركبة ” نيسان باترول ” المتجر لتستقر بجانب ” الكاشير ” بعد أن حطمت واجهة المحل وسط ذهول الحاضرين الذين اختفوا من أمامها في لحظات فور تنبيه أحد الزبائن .
وأكدت الشهود أن سائق السيارة طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات كان برفق طفل آخر عمره 15 عام وقد اشتريا أغراضهما ، وأثناء محاولة السائق ” الطفل ” الخروج من الموقف العام ، قام بتحريك ناقل الحركة ” الأوتوماتيك ” للأمام ، ليقتحم المحل دون إصابات أو خسائر في الأرواح .
من جهتها تباشر الجهات الأمنية الحادث وتم التحفظ على السائق لإستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد التعامل النظامي معه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مركبة تقتحم متجر مواد غذائية بمكة وتستقر بجانب الكاشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.