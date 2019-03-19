بالصور: مركبة تقتحم متجر مواد غذائية بمكة وتستقر بجانب الكاشير

شهد متجر لبيع المواد الغذائية في أحد مخططات الشرائع بمكة حادث مثير للدهشة كاد أن يسفر عن حالات وفاة أو إصابة بين العاملين والزبائن .

وتفصيلاً فقد اقتحمت مركبة ” نيسان باترول ” المتجر لتستقر بجانب ” الكاشير ” بعد أن حطمت واجهة المحل وسط ذهول الحاضرين الذين اختفوا من أمامها في لحظات فور تنبيه أحد الزبائن .

وأكدت الشهود أن سائق السيارة طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات كان برفق طفل آخر عمره 15 عام وقد اشتريا أغراضهما ، وأثناء محاولة السائق ” الطفل ” الخروج من الموقف العام ، قام بتحريك ناقل الحركة ” الأوتوماتيك ” للأمام ، ليقتحم المحل دون إصابات أو خسائر في الأرواح .

من جهتها تباشر الجهات الأمنية الحادث وتم التحفظ على السائق لإستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد التعامل النظامي معه.