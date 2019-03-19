المرور يرد على مغرد سأل: هل وجود مخالفات على مالك السيارة يمنع نقل الملكية

ردت الإدارة العامة للمرور على سؤال أحد المغردين حول “هل وجود مخالفات على مالك السيارة يمنع نقل الملكية”؟! وأجاب المرور على ذلك قائلا إن وجود المخالفات على مالك المركبة لا يمنع نقل ملكيتها.

وأوضح «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أنه يشترط لذلك سريان الاستمارة والفحص الدوري.

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