بالصور.. أمير القصيم يشهد توقيع 3 عقود تشغيلية للمستشفى الجامعي

شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، توقيع ثلاثة عقود تشغيلية في المستشفى الجامعي بجامعة القصيم، وقَّعتها الجامعة مع عددٍ من الشركات، وذلك في مقر المدينة الطبية بالمليداء.

ووقّع الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير الجامعة العقد الأول لنظام الرعاية الصحية الإلكترونية للمستشفى الجامعي بمبلغ 14 مليونًا و720 ألف ريال مع شركة «إنتر سيستمز بي في»، كما وقع العقد الثاني مع شركة «فاروق ومأمون تمر وشركاهما»، وذلك لتأمين وتركيب شاشات مراقبة المريض مع الوحدات المركزية بمبلغ سبعة ملايين و979 ألف ريال، كما تمّ توقيع عقد تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي مع شركة الصالحية التجارية، بمبلغ سبعة ملايين و216 ألف ريال.

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وبارك أمير المنطقة، توقيع هذه العقود، متمنيًّا التوفيق والسداد للجميع، ثمّ تفقّد مرافق المستشفى الجامعي وعددًا من أقسامها، بصحبة رئيس وأعضاء مجلس المدينة الطبية، واستمع إلى شرحٍ عن المدينة، واطلع على فيلم عن أبرز المشروعات الجامعة التي تم افتتاحها مؤخرًا لخدمة أبناء وبنات الوطن في مختلف محافظات المنطقة.

وكان الأمير فيصل قد افتتح أمس الإثنين، مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساء، في المدينة الجامعية بالمليداء، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.

وأشاد أمير المنطقة بتميُّز المدرسة وتوطينها 100%، معربًا عن فخره بمثل هذه الإنجازات الحضارية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله.