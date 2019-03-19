سفير المملكة لـ«نائبات أردنيات»: المرأة السعودية أصبحت شريكًا مؤثرًا

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مقرّ السفارة، حوارًا مفتوحًا مع رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات الدكتورة صباح الشعار، وأعضاء الملتقى في مجلس النواب الأردني.

وخلال اللقاء، تحدّث الأمير خالد عمَّا وصلت إليه المملكة في مجال تمكين المرأة في المجتمع، وما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بالمرأة في شتّى مناحي الحياة، قائلًا، إنَّ عدد عضوات مجلس الشورى السعودي وصل إلى 30 عضوةً من أصل 150 عضوًا.

وأضاف السفير أنَّ رؤية المملكة 2030 تؤكِّد منح المرأة الفرص والمساحات اللازمة لتكون فاعلة في المجتمع، وقادرة على الانخراط في الحوارات والنقاشات التي تُفضي لصنع جميع القرارات التي تتعلق بنساء المجتمع، مدلّلًا على ذلك بمبادرة وزارة الخارجية السعودية بضم عديد من الدبلوماسيات القديرات اللواتي تبوأن مناصب قيادية، وكن خير سفيرات عن بلدهن.

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وتطرّق السفير كذلك إلى مواقف المملكة، الداعمة للأردن وشعبها لتجاوز الأزمات في المجالات كافة. مؤكدًا -في الوقت ذاته- الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية.

من جهتهن، تحدث عديد من الحاضرات عن جهود المملكة في إحلال السلام في المنطقة، وأن السعودية تبقى الدرع الحصين للأمتين العربية والإسلامية، وأن الشعبين السعودي والأردني تجمعهما عديد من الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية التي لا يمكن تجاهلها أو التفريط فيها.

كما أعربن عن شكرهن العميق للدعم الذي توليه المملكة للأردن بشكل دائم، وأكّدن أنّ هذه المشروعات باتت شاهدًا على ما يحظى به الأردنيون من عناية واهتمام من القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، وبخاصةً المشروعات الأخيرة التي نفَّذها الصندوق السعودي للتنمية في الأردن، كما تقدّمن بالشكر الجزيل للسفير وأعضاء السفارة على ما يقدمونه من تسهيل وخدمات للحجاج والمعتمرين على مدار السنة.