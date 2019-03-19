أمير مكة يُوجّه بالتوسّع في زراعة الزهور بكل مسارات الحجاج

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تشمل عمليات الزراعة والمسطحات الخضراء كافة مسارات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقال الأمير خالد، خلال افتتاحه مهرجان الزهور الأول في العاصمة المقدسة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان: «أتمنى فور الانتهاء من مشروعات مدينة مكة والمشاعر المقدسة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن يتم التوسُّع في زراعة الزهور والمسطحات الخضراء لتشمل كل المشاعر».

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وأضاف أنَّه لا بد أن تكون كل الجبال المحيطة بالمشاعر معرضًا للزهور، وأن تعمل أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير المنطقة على تحقيق ذلك.

ويضم المهرجان الذي تحتضنه مزدلفة، مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا، تنوعت بين أكثر من سبعة أنواع من الزهور بألوان متعددة. كما يحتوي المهرجان الذي انطلق اليوم وينتهي يوم السبت المقبل، على أماكن مخصصة للأطفال، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

وعن أسباب اختيار مزدلفة لاحتضان المهرجان، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنّ الأسباب تعود إلى قرب الموقع وسهولة الوصول له، وجاهزية الموقع وتوفر كل الخدمات فيه، إضافةً لما سيُقدِّمه من تسليطٍ للضوء على المرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة؛ مثل طريق المشاة الممتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، وحتى مشعر منى مرورًا بمزدلفة، والمرافق الخدمية بالمشاعر.