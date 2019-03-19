نظام المطبوعات والنشر مهمة مشتركة..
علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيهات عليا بنقل مهامّ وأنشطة من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، على خلفية القرار الملكي بإنشاء وزارة للثقافة، وبحسب المصادر، فإن التوجيهات تشمل تشكيل لجنة من وزارتي الإعلام والثقافة لمعالجة ما قد يطرأ من إشكالات في ما يتعلق بنقل أنشطة الثقافة من وزارة الإعلام.
وسيعقب هذه الخطوة الرفع بها لعمل اللوائح والأنظمة وتعديل القرارات. وأوضحت المصادر أن التوجيهات تتضمن تشكيل لجنة عاجلة من وزارات الإعلام والتعليم والثقافة، إلى جانب مكتبة الملك فهد الوطنية لدارسة تحديد الجهة الأنسب التي يُسند إليها مهمة الإشراف على المكتبات ومراجعة الأنظمة والتعليمات والتنظيمات المتعلّقة بنشاطها.
وسيكون من مهامّ اللجنة المذكورة حسم ما يتصل بهذا الملف مع استمرار وزارة الإعلام في الإشراف على أنشطة المكتبات لحين الانتهاء من الدراسة، وشدّدت التوجيهات على إسناد مهمّة مراجعة نظام المطبوعات والنشر إلى وزارتي الإعلام والثقافة وقواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر والرفع بالتعديلات.
كانت هذه تفاصيل خبر توجّهات عليا بنقل مهام من الإعلام إلى الثقافة.. ومصادر لـ«عاجل»: تنفذها لجنة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.