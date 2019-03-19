مجلس الوزراء يستنكر الهجوم الإرهابي على مسجدي «كرايست تشيرش»

استعرض مجلس الوزراء (خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض) عددًا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وجددّ المجلس إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ولكل أشكال وصور الإرهاب أيًّا كان مصدره.

وشدد المجلس في هذا السياق على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل لمن يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل كان من الأشكال، فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام.

وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيوزيلندا، كما أعرب المجلس عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة, سائلًا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة.

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وتطرّق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وما جرى خلاله من لقاءات لبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.

وبيّن وزير الإعلام، تركي الشبانة أن مجلس الوزراء، أشار إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدًا عزم المملكة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة، كما شدد على تحذيرات المملكة من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى ودعوتها بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها، والمطالبة بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

وأثنى مجلس الوزراء على تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو على دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية, وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترامب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن.

وفي الشأن المحلي، عدَّ مجلس الوزراء، افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م برعاية خادم الحرمين الشريفين، تحت شعار «الكتاب.. بوابة المستقبل»، وافتتاح منتدى المياه السعودي بعنوان «مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة»، استمرارًا للتشجيع والدعم والاهتمام بالمسيرة الثقافية الشاملة، وبقطاع المياه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجها، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.