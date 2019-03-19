مجلس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا تشمل ملفّات مالية ونظامية وتفويضات

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن المجلس أصدر القرارات التالية:

أولًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

رابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72/ 19) وتاريخ 30/ 5/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74/ 20) وتاريخ 1/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم والرياضة في جمهورية سلوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنًا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71/ 19) وتاريخ 30/ 5/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

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تاسعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29 ـ 12/ 40/ د) وتاريخ 4/ 3/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

عاشرًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 31/ 40/ د) وتاريخ 16/ 6/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

2 ـ تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد.

3 ـ قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات- بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها.

حادي عشر:

قرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20%) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالًا رقابية أو التحقيق -من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق- لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ 24/ 5/ 1440هـ، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.

ثاني عشر:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

ثالث عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية نايف بن مناحي بن جرمان بن سعيدان إلى وظيفة (أمين منطقة جازان) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة جازان بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2 ـ ترقية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 ـ ترقية خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله أبا حسين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 ـ ترقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن فهد الرقابي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.