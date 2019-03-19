مع اقتراب العاصفة من الفلبّين.. السفارة تحذّر الرعايا السعوديين

وجّهت سفارة المملكة في مانيلا، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للمواطنين المقيمين في الفلبين والقادمين إليها، من عاصفة من المتوقع استمرارها لمدة 36 ساعة.

وقالت السفارة -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر-: «تهيب السفارة من المواطنين المتواجدين والقادمين إلى الفلبين، أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، بشأن اقتراب عاصفة CHEDENG، والمتجهة نحو منطقة مينداناو، والمتوقع استمرارها لمدة ٣٦ ساعة».

وتابعت السفارة قائلة إنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على: هاتف السفارة رقم: (006328564444) أو هاتف شؤون السعوديين (00639178946464 – 00639188073636).

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يذكر أن عاصفة قوية ضربت الفلبين أواخر ديسمبر الماضي، وأرسلت القيادة برقيات تعزية في ضحاياها، حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس رودريجو دوترتي رئيس الفلبين، إثر العاصفة التي ضربت الفلبين وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدّى في برقيته «علمنا بنبأ العاصفة التي ضربت الفلبين، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفلبيني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحرّ التعازي وصادق المواساة».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس الفلبيني، قال فيها «بلغني خبر العاصفة التي ضربت الفلبين، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».