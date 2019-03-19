«هدف»: توطين 20 ألف محاسب في القطاع الخاص بنهاية 2022

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، ورفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.

وقال الصندوق، في بيان له، إنّه سيتولى تقديم برنامج التدريب على رأس العمل «التمهير»، وبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات للمهن المستهدفة، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين؛ لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.

و«تمهير» هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص؛ ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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وهذا البرنامج مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ويلزم توافر بعض الشروط في المتقدمين للبرنامج، تتمثل في أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال السته أشهر السابقة، وألا يكون ملتحقًا بأي عمل خلال هذه الفترة، وألا يكون قد استفاد من البرنامج سابقًا.

ويسهم البرنامج في إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة، وزيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها، ويقدم شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب المسار التدريبي اللازم، فضلًا تقديم حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.

ويحصل المتدرب، على مكافأة مالية من صندوق «هدف»، بقيمة 3000 ريال شهريًّا طوال فترة التدريب التي تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب الحافز الشهري، بالإضافة إلى تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة البرنامج.