«هيئة الاتصالات»: ارتفاع نسبة تسوّق السعوديين عبر الإنترنت.. والمرأة الأعلى

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الثلاثاء، عن أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، التي أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في عام 2018م إلى 49.9%، مقابل 47.90% لعام 2017م، ومقابل 37.3% لعام 2016م.

وأوضحت نتائج الدراسة التي ستستعرضها الهيئة مع عدة دراسات في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات غدًا، أن الإناث هن الأعلى تسوّقًا عبر الإنترنت لعام 2018م، بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6%.

وتباينت نسب التسوّق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%.

وبالنظر إلى التسوّق عبر الإنترنت لعام 2018م حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف تعدّ الأعلى تسوّقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

أما أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت "السلع الملموسة" في 2018م، فكانت سلع "الملابس، الأحذية وملحقاتها" بنسبة 69.70%، وسلع "الحاسبات الآلية، والهواتف ذكية" بنسبة 46.90%.

Advertisements

وبيّنت الدارسة أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوّق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10% من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018م، في مقابل 37.70% لعام 2017، ومقابل 21.40% في عام 2016م.

وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الإنترنت إلى طرق عدة، منها الخدمات البنكية عبر الإنترنت التي استحوذت على اختيار 34.10% من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان "السحب على الإنترنت" بنسبة 28.10%، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت، مثل: "باي بال" بنسبة 5.30%، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الإلكترونية بنسبة 4.10%.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستكشف غدًا عن مزيد من نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2018م في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه الهيئة بعنوان "تحول رقمي لوطن طموح"، تحت رعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومناقشة أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلساتٍ نقاشية وحوارية وبمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويتم إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الصناعي، بمشاركة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

كما دعت الهيئة -في وقت سابق- الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني.