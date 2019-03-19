ديوان المراقبة يشارك في اجتماع «أرابوساي».. ويقدم تقريرًا لـ«إنتوساي»

شارك ديوان المراقبة العامة، في الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أرابوساي)، الذي استضافته تونس، حيث رأس وفد المملكة المستشار والمشرف العامّ على إدارة العلاقات الدولية الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب، نيابة عن رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

جرى -خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الأجهزة الأعضاء بالمجلس التنفيذي بالمنظمة العربية- مناقشة عديد من الموضوعات التي تدعو إلى تطوير الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والاستفادة من خبراتها وتجاربها، وتنمية قدرات كوادر منسوبي الأجهزة الأعضاء.

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وتمّت مناقشة تقارير لجنة القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة البيئية، ولجنة المخطط الاستراتيجي بشأن نتائج أعمالهم، وما تم تنفيذه من البرامج التدريبية، وعرْضٍ عن تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "إنتوساي".

وقدّم ديوان المراقبة العامة تقريرًا عن نشاطات لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "إنتوساي"، واللجنة التوجيهية للتعاون بين منظمة "إنتوساي" ومجتمع المانحين، وذلك بصفته رئيسًا للجنة السياسات، وجانب "إنتوساي" في اللجنة التوجيهية.

وأسفر الاجتماع عن عديد من التوصيات منها؛ اعتماد خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي للمنظمة العربية لعام 2019م، واعتماد الموازنة التقديرية للأمانة العامة للمنظمة العربية لعام 2019م، والحساب الختامي لعام 2018م، إضافة إلى اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة والمقرر عقدها عام 2019م.