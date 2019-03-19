تحويل التكاليف كاملةً.. «بادي» يعلن موعد تطبيق نظام «العمرة أونلاين»

أعلن المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة محمد بن بادي، اليوم الثلاثاء، أنّه من المقرر تطبيق نظام «العمرة أونلاين» وفقًا للمنظومة الإلكترونية للمملكة، بدءًا من الموسم المقبل 1441هـ/ 2020م.

وقال -في تصريحات صحفية-: «وفقًا للمنظومة الجديدة، سوف يتحوّل تعاقد الوكلاء الخارجيين مع الوكيل السعودي، إلى إتمام دائرة الحجز بكل مراحلها أونلاين، بدءًا من حجز الفندق، والانتقالات، وتسكين المعتمرين، ومختلف الخدمات في الأراضي المقدسة، وحتى استخراج التأشيرة إلكترونيًّا، ليختفي دور القنصلية».

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وأضاف أنَّ تطبيق المنظومة الإلكترونية في المملكة، يستهدف حصر تكاليف جميع الخدمات وأسعارها، وكيفية تداول وإنفاق الأموال التي يحصل عليها الوكيل السعودي أو مقدمو الخدمات المختلفة في المملكة للمعتمرين، حيث سيوفِّر الموقع السعودي للعمرة عروض أسعار الفنادق، وشركات النقل، والخدمات الأخرى.

وأوضح أنَّ الوكلاء الخارجيين سيكون من المتاح لهم إمَّا شراء باقات كاملة تعرضها الشركات السعودية على الموقع، أو تقوم بتكوين عناصر الحجز المختلفة التي تكوّن بها برنامجًا متكاملًا، لكنّه قال: «يتطلب استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًّا أن تقوم الوكالات الخارجية بإدخال البيانات المطلوبة لعملائها من المعتمرين، وسداد تكلفة الرحلة بالكامل حسب مدة الإقامة ومستواها، والانتقالات المطلوبة، ليمكنها طباعة التأشيرة دون الحاجة إلى القنصلية السعودية التي تتولى حاليًا إصدار تأشيرات العمرة».

وتوقّع «بن بادي» أنَّ التحوُّل إلى منظومة العمرة سيؤدي إلى التوقف عن سداد قيمة برنامج الرحلة من قبل العملاء على دفعات، حيث إنَّ إصدار التأشيرة يشترط تحويل تكاليف البرامج كاملةً، مطالبًا الشركات السعودية التي تنظّم برامج العمرة، أن تطوِّر نفسها وتواكب التحوّل الرقميّ في هذا النشاط، حتى لا يختفي دورها ولا تستطيع المنافسة.