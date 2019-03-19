شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف زائر يومياً لـ " جادة الترفية " بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل
كما يشارك في الفعالية فريق ملتقى النخبة التشكيلي بتقديم الرسم الحر والتلوين أمام الجمهور، إلى جانب متعة التسوق في سوق الكهوف الكرستالية، والعروض البهلوانية، وعروض الفرق الشعبية وألعاب الأطفال.
يذكر أن "موسم الشرقية" الذي يقام تحت شعار "الشرقية ثقافة وطاقة"، خلال الفترة من 14 إلى 30 مارس الجاري، يٌعد أول مواسم السعودية ضمن برنامج جودة الحياة 2020، الذي يٌعد أحد أهم برامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
ويضم الموسم أكثر من 100 فعالية متنوعة ومتميّزة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع وتتضمن فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية متنوعة.
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