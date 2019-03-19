شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة فى الفلبين تحذرمن عاصفة CHEDENG والان نبدء بالتفاصيل

اهابت سفارة المملكة فى الفلبين ، بالمواطنين المتواجدين والقادمين إلى الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن اقتراب عاصفة CHEDENG والمتجهة نحو منطقة مينداناو والمتوقع استمرارها لمدة ٣٦ ساعة. وطلبت السفارة فِي حالة الطوارئ التواصل على هاتف السفارة رقم 00632864444 ، أو هاتف شؤون السعوديين رقم 00639178946464 - 00639188073636 ، أو الاتصال على الرقم الموحد للسعوديين فى الخارج رقم 00966920033334



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