هذه مكاسب المملكة من إدراج سوقها في مؤشرات الأسواق الناشئة

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت شبكة CNN الأمريكية أن ترقية المملكة رسميًا لتصبح ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، يعد علامة فارقة تضمن توجه مليارات الدولارات إلى سوق الأسهم في المملكة، في الوقت الذي تراهن الرياض على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وانضمت الأسهم السعودية إلى مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة، أمس الاثنين، وبدأت عملية تم الإعلان عنها لأول مرة العام الماضي، كما تم إضافة سوق الأسهم في المملكة إلى العديد من الأسواق الناشئة والمعايير العالمية التي تديرها شركة S&P Dow Jones.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المملكة ستنضم في مايو المقبل إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الأكثر متابعة، مؤكدة أن الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة البارزة سيمهد الطريق أمام المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في المملكة.

وقال إريك زيبف، رئيس أسهم الأسواق الناشئة في “دوبونت كابيتال”، ومدير الأصول المملوكة لشركة “دودوبونت” التي تسيطر على 27 مليار دولار: “إن الإدراجات المتتالية بمثابة شهادة ضمان وموافقة على تطور الاقتصاد السعودي، وهذا يعني الكثير للعملاء من المؤسسات المختلفة”.

وستتم إضافة الأسهم السعودية إلى المعايير العالمية على مراحل خلال العام أو العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يتدفق نحو 15 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية من المستثمرين السلبيين وحدهم بمجرد إدراج المملكة بالكامل في مؤشرات FTSE Russell و MSCI.

وقال خالد الحسن، الرئيس التنفيذي لتداول: “إدراج هذه المؤشرات البارزة يمثل شهادة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودية ويعكس التنفيذ الناجح لإصلاحات سوق رأس المال بعيدة المدى”.