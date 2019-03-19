شكرا لقرائتكم فيديو.. ميليشيات إيرانية تمارس طقوساً غريبة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-19 فيديو.. ميليشيات إيرانية تمارس طقوساً غريبة في سوريا متابعات الخليج 365 - متابعة وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الميليشيات الإيرانية بتأدية طقوس غريبة في محافظة دير الزور السورية. وقالت صفحة “انتهاكات المليشيات الإيرانية في سوريا” على “فيسبوك”: إن “عناصر المليشيات الإيرانية يتبركون بوحل وماء عين علي في منطقة الميادين شرق سوريا”. Advertisements وأضافت الصفحة: “حسب أقوال أهل المنطقة هي نبعة ماء صغيرة حديثة العهد قام أحد أصحاب الأغنام بنزحها واستعمالها لشرب مواشيه”. يشار إلى أن دير الزور، تشهد تواجدًا مكثفًا للميليشيات الإيرانية، والتي قامت ببناء عشرات الحسينيات وتعمل على تشييع أبناء المنطقة.









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