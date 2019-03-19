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شكرا لقرائتكم مدير عام الجوازات يشارك في مؤتمر التنمية الإدارية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدير عام الجوازات يشارك في مؤتمر التنمية الإدارية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، يرافقه اللواء خالد الجعيد المساعد لشؤون الحج والعمرة، في مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية السعودية 2030 الذي بدأت أعماله بمدينة الرياض.
وكانت العاصمة الرياض قد شهدت بالأمس انطلاق مؤتمر “التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030″، والذي يستمر حتى 20 مارس الجاري.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، سليمان بن عبدالله الحمدان، بهدف تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور الإدارة المالية العامة والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، واستعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية.
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