شكرا لقرائتكم الجمارك توضح كمية التبغ المسموح بها للاستخدام الشخصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجمارك توضح كمية التبغ المسموح بها للاستخدام الشخصي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الجمارك السعودية مجدداً أنه يُسمح لأي مواطن بإدخال 200 سيجارة عبر منافذ المملكة وأن ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه.
جاء ذلك في رد من الجمارك على تساؤلات من المواطنين حيث قالت عبر حسابها في “تويتر”: إنه يُسمح بدخول 200 سيجارة و 500 جرام من منتجات التبغ و 24 سيجاراً للفرد البالغ، وذلك لغير المترددين على المنفذ الجمركي.
وأضافت أن ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك توضح كمية التبغ المسموح بها للاستخدام الشخصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.