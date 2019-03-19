الجمارك توضح كمية التبغ المسموح بها للاستخدام الشخصي

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجمارك السعودية مجدداً أنه يُسمح لأي مواطن بإدخال 200 سيجارة عبر منافذ المملكة وأن ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه.

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جاء ذلك في رد من الجمارك على تساؤلات من المواطنين حيث قالت عبر حسابها في “تويتر”: إنه يُسمح بدخول 200 سيجارة و 500 جرام من منتجات التبغ و 24 سيجاراً للفرد البالغ، وذلك لغير المترددين على المنفذ الجمركي.

وأضافت أن ما زاد عن هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.