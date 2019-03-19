الأميرة نوف بنت عبدالله : مِنح لدعم البرامج الاجتماعية الواعدة وأصحابها قريباً

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

اجتمع مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء المهندس أحمد الراجحي للإعلان عن نتائج الدورة السادسة.

وعدّ الراجحي الجائزة بنسختها الحالية تشهد حوكمة عالية وأسلوب عمل احترافي، لاسيما بوجود مجلس متفاعل مع الجائزة، لافتا إلى تركيز الجائزة على العمل الإنساني والاجتماعي على حدٍ سواء.

من جهته أوضح الأمين العام للجائزة البرفوسور فهد المغلوث، أن الاجتماع ناقش إعلان أسماء الفائزين بالجائزة، والاستثمار في أصول مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بشكل أفضل واعتمادها، وإمكانية إيجاد منح لدعم البرامج الاجتماعية الواعدة.

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وقالت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير رئيسة اللجنة التنفيذية للجائزة وعضو مجلس الأمناء، أن جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز والعمل الاجتماعي حريصة بالإضافة إلى تقديم الجوائز، على دعم البرامج الاجتماعية الواعدة وأصحابها من خلال منح تخصص لهذه المشروعات مستقبلا سيتم الإعلان عنها قريبا.

إلى ذلك عدّت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، أن تطور اً ملحوظاً تشهده الجائزة عاماً بعد آخر، لافتة إلى جودة معايير الجائزة متمثلاً ذلك بالإقبال الكبير عليها.

وأوضحت الأميرة عادلة أن إدارة الجائزة نشطت من خلال ورش عمل في بعض المعارض، واستقطابها أعداد كبيرة من المتقدمين للجائزة، مشيرة إلى أن الجائزة من أول الجوائز الهامة لسيدة سعودية رائدة في العمل الاجتماعي ولها قيمة عالية في المجتمع السعودي، وتلامس بدورها ما كان يلامس الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز من مواضيع مهمة تُعنى بذوي الدخل المحدود والأفراد بالمناطق النائية عبر دعمهم بمشاريع ربحية توفير حياة كريمة لهم.

يشار إلى تأجيل المؤتمر الصحفي لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي إلى يوم السبت المقبل الموافق ٢٣ / ٣ /٢٠١٩م في تمام الساعة الثامنة مساءً.