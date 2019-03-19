الأرصاد تحذر أهالي نجران من التقلبات الجوية.. غبار وأتربة حتى هذا الموعد

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق ( الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).