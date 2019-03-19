شكرا لقرائتكم وفاة طفلين في حادث دهس مروع بشرائع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-19 وفاة طفلين في حادث دهس مروع بشرائع مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة لقي طفلان مصرعهما وأصیب شخصان آخران بإصابات خطیرة في حـادث دهس على طريق “الشرائع ــ مكة”، بالقرب من حجز المركبات مساء أمس (الاثنین). Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عملیة الهلال الأحمر تلقت عند الساعة الـ 8:43 مساء أمس بلاغاً من العملیات الموحدة بشأن حـادث الدهس. وأضاف بادومان، أنه تبیّن للفرق الإسعافیة عند وصولها وجود حالتي وفاة وإصابتین، وجرى نقلهم إلى مستشفى الملك فیصل.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلين في حادث دهس مروع بشرائع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.