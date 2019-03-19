تعليم الأفلاج ينهي تدريب المعلمين على مبادرة «قدراتي»

جدة - عمرو شويل الافلاج - الخليج 365:

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج التدريب على مبادرة “قدراتي” التي تهدف إلى تطوير مهارات معلمي الرياضيات واللغة العربية في اختبار القدرات “القياس” لتحقيق التميز والريادة التربوية التي تسهم في بناء طالب متمكن رياضياً ولفظياً بواسطة معلمين أكفاء .

وتأتي الدورات التدريبية التي دشن انطلاقتها مطلع هذا الأسبوع رئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ سعيد الزعير باكورة انطلاق للعديد من البرامج التدريبية لمبادرة ” قدراتي ” لتدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية كمياً ولفظياً لإعداد الطالب تربوياً وعلمياً وتقديم الدعم والمساعدة المتكاملة للطلاب لقياس القدرات ، وتقويمها بالأساليب التربوية والمنهجية العلمية المناسبة.

من جهته بيّن صاحب فكرة المبادرة ” قدراتي ” مشرف قسم الجود وقياس الأداء الدكتور محمد بن عويس آل كليب ان المبادرة تهدف إلى رفع المستوى العلمي رياضياً ولفظياً لدى الطالب ، كذلك ربط المواضيع الرياضية واللغوية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة بأسئلة اختبارات .

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كذلك تنمية المهارات الذهنية واللفظية للطالب في حل المسائل المنطقية والتحليلية والرياضية واللفظية من خلال عقد لقاءات أولية بين مشرفي الرياضيات ومشرفي اللغة العربية وقسم الإرشاد الطلابي وإقامة ورش عمل لمعلمي الرياضيات واللغة العربية لدراسة نماذج اختبارات القدرات السابقة.

وقال منسق المبادرة الاستاذ محمد الهزاع مشرف التوجيه والإرشاد أن من اجراءات المبادرة إقامة دورات تدريبية مستمرة طوال العام لطلاب المحافظة ” الصف الثالث متوسطة والأول ثانوي ” المستوى الأول والثاني ” كذلك اقامة اجراء اختبارات تجريبية للوقوف على مدى تمكين الطلاب من اكتساب المعلومات الرياضية واللغوية.

وحظي البرنامج التدريبي في جانبه الكمي (بتقديم) شرح مفصل من قبل مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ ظافر بن دريس آل دحيم والمشرف التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح القليب.

كما قدم في الجانب اللفظي رئيس قسم اللغة العربية راشد بن دريس آل دحيم ومعلم اللغة العربية (في ثانوية ليلى ) الأستاذ بدر مبارك آل زعير .