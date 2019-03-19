شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسبسي، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



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