مدينة العلوم والتقنية تثير اهتمام الشباب لفهم الاكتشافات والابتكارات العلمية في معرض الرياض للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

تشارك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ، المقام تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل".

وتزامناً مع المعرض تطلق مدينة العلوم والتقنية حملة تهدف إلى تحفيز الفتيات والفتيان على القراءة والاطلاع على أحدث الاكتشافات العلمية في التقنيات المختلفة بأسلوب شيق وجذاب يناسب الشريحة العمرية المستهدفة، وتتلخص الحملة في التعريف بمحتوى العدد الأخير من مجلة "الفتيان" التي تترجم عن مجلة العلم والحياة الفرنسية، وذلك عبر منصة إصدارات المدينة publications.kacst.edu.sa ، وفي جناح المدينة بمقر المعرض.

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وتهدف الحملة إلى إثارة شغف الفتيات والفتيان حول العلوم والابتكار والمستقبل من خلال مفهوم "ما وراء الأفق" الذي يأتي على ثلاث مراحل تبدأ باكتشاف عوالم المحيطات وسبر أغوارها، واكتشاف القمر والرحلات العلمية، واكتشاف عالم التقنية والطب مما يسهم ذلك في تثقيف النشء في تلك المجالات.

وتتضمن المنصة مجلة "نيتشر" العالمية التي ترجمتها المدينة إلى اللغة العربية بالتعاون مع مجموعة سبرنجر نيتشر، بهدف نشر المعرفة وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.‏

كما تتيح المنصة موسوعة "سلسلة لاروس"، و"سلسلة طبيب العائلة" التي تتضمن معلومات مفصلة عن الأمراض، و"سلسلة اللامتناهي" التي تتحدث عن عوالم الطبيعة، وسلسلة مملكة النبات، وكتب التقنيات الإستراتيجية مثل: التقنية الحيوية، وهندسة المواد، والبناء والتحليل والاختبار، وكيمياء البيئة، إضافة إلى كتب: الرياضيات التجريبية، وألف لعبة تفكير، ومعجم المصطلحات الشرعية.

وتتيح المدينة عبر منصتها الصوتية soundcloud.com/kacst حلقات برنامجها الإذاعي "هلا كاكست" ومعلومات مختصرة من المؤلفات والمجلات التي تُصدرها المدينة، بهدف إثراء المحتوى الصوتي باللغة العربية.