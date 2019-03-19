النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أقر مجلس النواب الأردني خلال جلسة طارئة حول المسجد الأقصى أمس مجموعة من التوصيات للحكومة تضمنت طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من «تل أبيب».

وتلا التوصيات رئيس المجلس، عاطف الطراونة، في نهاية الجلسة، حيث تضمنت التأكيد على الوصاية الهاشمية في القدس، وتثمين دور الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والمقدسات في القدس، ومطالبة الحكومة ببذل كل الجهود لحماية المقدسات.

وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة جميع البرلمانات لإدانة الممارسات الإسرائيلية، والتأكيد على أن القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن قرارات نقل السفارات باطلة، ومخاطبة الجامعة العربية والأمم المتحدة لوقف التدخلات الإسرائيلية.

كما أوصى مجلس النواب بمطالبة الحكومة بالإعلان عن تفاصيل ما يعرف بـ»صفقة القرن»، والطلب من الحكومة بمتابعة الانتهاكات والاجتياحات الإسرائيلية بشكل يومي، والتأكيد على السيادة الأردنية في الباقورة والغمر، وإدانة أشكال التطبيع كافة.