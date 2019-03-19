مقتل قائد في داعش خراسان و4 من رفاقه في غارة جوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر تقرير إخباري أمس أن خمسة مسلحين على الأقل ينتمون إلى جماعة «داعش خراسان»، قتلوا في غارة جوية بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الإخبارية الأفغانية عن فيلق 201 سلاب التابع للجيش الأفغاني قوله في بيان له إن الغارة الجوية جرت في منطقة قريبة من خوجياني بإقليم نانجارهار.

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وأوضح البيان أن قائدا في الجماعة المسلحة، يدعى خطيب الرحمن، وأربعة من رفاقه، كانوا بين القتلى.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، على الغارة الجوية حتى الآن.

ويعد نانجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، لكن العناصر المسلحة المناهضة للحكومة تنشط في بعض مناطقه النائية، وعادة ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.