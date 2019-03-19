السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين نفى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وجود مناخ معاد للإسلام في ألمانيا. وعقب المذبحة العنصرية التي ارتكبها أسترالي بحق مسلمين في مسجدين بنيوزيلندا، قال زيهوفر في تصريحات أمس ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مناخ معاد للإسلام في ألمانيا «لا، غالبية المواطنين في ألمانيا يعيشون سويا في سلام، حتى المتطرفون الذين لديهم استعداد للعنف لن يجعلونا نحيد عن ذلك».



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الألماني: لا يوجد مناخ معاد للإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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