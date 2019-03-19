أمريكا تنفي اعتزامها الاحتفاظ بـ1000 جندي في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

نفت الولايات المتحدة صحة تقرير إخباري أفاد أمس الأول بأنها تعتزم الاحتفاظ بألف جندي في سوريا.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد: إن «الزعم الذي أوردته صحيفة أمريكية كبرى بأن الجيش الأمريكي يعد خطة للاحتفاظ بنحو ألف جندي أمريكي في سوريا، هو غير صحيح في الواقع».

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وشدد، في بيان، نشر في ساعة مبكرة من صباح أمس على الموقع الالكتروني لهيئة الأركان، أنه «لم يطرأ أي تغيير على الخطة التي تم إعلانها في فبراير الماضي، ونواصل تنفيذ توجيه الرئيس بتقليص القوات الأمريكية».

وأضاف :»نواصل وضع تخطيط عسكري مفصل مع هيئة الأركان العامة التركية لمعالجة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود بين تركيا وسوريا. ويجري التخطيط حتى الآن بصورة بناءة ولدينا تصور مبدئي سيتم العمل عليه خلال الأيام المقبلة».

وأشار إلى أنه يجري أيضا التخطيط مع أعضاء التحالف الآخرين ممن أبدوا نيتهم لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في ديسمبر الماضي هزيمة داعش، كما أعلن عن سحب جميع قوات بلاده من سوريا، وقال البيت الأبيض إن 400 جندي سيبقون، بينهم 200 في قاعدة جنوب البلاد.