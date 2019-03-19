القبض على 13 متورطا مع جماعات إرهابية بماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الشرطة الماليزية على 13 شخصا للاشتباه في التورط مع الجماعات الإرهابية، وذلك خلال عمليات وحملات أمنية أجريت على مدى يومين.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، أمس في تصريح نقلته وكالة أنباء «برناما» الماليزية: «إن وحدة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وحدة الشرطة الخاصة لفرع ولاية صباح، ووحدة الكوماندوس «69»، نجحت في اعتقال 12 شخصا بينهم امرأة ورجل ماليزي»، موضحا أنهم أعضاء في جماعات إرهابية، مثل: جماعة أبوسياف، وجماعة ماؤوتي، وقوة سولو الملكية.