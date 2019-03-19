ارتفاع نسبة الوفيات جراء تلوث الهواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يقتل الهواء الملوث نحو 790 ألف شخص سنويا في أوروبا، و8 ملايين في العالم أجمع، وذلك حسب دراسة جديدة نشرت في European Heart Journal، ويرى موقع The Globe Post أن 40% إلى 80% من هذه الوفيات سببتها النوبات والسكتات القلبية، وعدد من الأمراض القلبية الأخرى.

وبشكل عام فإن تلوث الهواء الذي ينتج عن عادم السيارات والهواء الملوث القادم من المصانع من شأنه رفع احتمالية الوفاة، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الهواء الملوث في الجو يقتل أكثر من التدخين، إذ يقتل الهواء الملوث قرابة 8.2 ملايين في الصين وحدها، ويعتقد الخبراء أنه أصبح من الضروري أن نتجه لبدائل أخرى حتى نقلل من تلوث الهواء.