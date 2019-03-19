رحيل «ملك موسيقى الأمواج»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

ذكر تقرير إخباري أمس أن عازف الجيتار الأمريكي، ديك ديل، المعروف بـ «ملك موسيقى الأمواج»، توفي عن عمر ناهز (81 عاما).

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ديل توفي السبت في مستشفى بجنوب كاليفورنيا، مضيفة أن قارع الطبول دستي واتسون الذي كان يقدم عروضا حية مع ديل، أكد نبأ الوفاة دون معرفة الأسباب.

واشتهر ديل في عام 1962 بموسيقى (ميسيرلو) التي حظيت بنجاح كبير، والتي استخدمت فيما بعد في فيلم الجريمة الأمريكي الشهير بالب فيكشن (خيال رخيص) في عام 1994.

يذكر أن ديل، الذي ينحدر والده من أصول لبنانية، ولد في مايو 1937 بمدينة بوسطن الأمريكية قبل أن ينتقل مع والديه للعيش في كاليفورنيا.