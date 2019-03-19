مقتل 3 مراهقين في حادث تدافع بإيرلندا الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لندن أعلنت الشرطة أمس مقتل ثلاثة مراهقين فيما يشتبه أنه حادث تدافع وقع أثناء احتفال في أحد فنادق إيرلندا الشمالية. وتحقق شرطة إيرلندا الشمالية، في مقتل فتاة (17 عاما)، ومراهقين (16 و17 عاما)، في حفل أقيم بفندق «جرينفيل» في كوكستاون. وقال المسؤول في الشرطة مارك هاميلتون، إن ثلاثة مراهقين آخرين أصيبوا، وما زالت تحقيقاتنا في مرحلة مبكرة، وعلى الرغم من أن السبب المحدد وراء وقوع الحادث ما زال مجهولا، إلا أن هناك تقارير عن حدوث تدافع في مكان الحادث.



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