تصفيات كأس آسيا في الرياض مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف المنتخب السعودي لكرة القدم تحت (23 عاما) في الرياض بدءا من الجمعة المقبل، منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا بتايلاند، والتي تضم إلى جانبه الإمارات ولبنان والمالديف.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مباريات المجموعة حتى 26 مارس الحالي.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم دخول الجماهير مجانا للمباريات.

وتؤهل كأس آسيا تحت (23 عاما) التي ستقام في تايلاند مطلع 2020، المنتخبات الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، أو المنتخبات الأربعة الأولى في حال حجز منتخب اليابان، مستضيف الأولمبياد، أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية.

جدول المباريات

22 مارس

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الإمارات : لبنان 5:25 م

السعودية : المالديف 8:25 م

24 مارس

المالديف : الإمارات 5:25 م

لبنان : السعودية 8:25 م

26 مارس

لبنان : المالديف 5:25 م

السعودية : الإمارات 8:25 م