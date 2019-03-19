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قمة طائرة بين الأهلي والاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم مواجهتان من بين اللقاءات المؤجلة في الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث تجمع المباراة الأولى ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة 4:30 عصرا.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا في ظل التنافس الكبير بين الفريقين.

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ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ويسعى لاقتلاع المركز الثالث الذي يحتله النصر برصيد 28 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يلتقي الهلال والسلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في الـ3:45 عصرا.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 39 نقطة، والسلام في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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