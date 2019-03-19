قمة طائرة بين الأهلي والاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم مواجهتان من بين اللقاءات المؤجلة في الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث تجمع المباراة الأولى ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة 4:30 عصرا.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا في ظل التنافس الكبير بين الفريقين.

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ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ويسعى لاقتلاع المركز الثالث الذي يحتله النصر برصيد 28 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يلتقي الهلال والسلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في الـ3:45 عصرا.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 39 نقطة، والسلام في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.