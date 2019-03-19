5 مواجهات في الجولة الـ29 للأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقام اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ29 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يستضيف الكوكب صاحب المركز الـ14 برصيد 36 نقطة، جدة الخامس بـ42 نقطة.

ويلتقي نجران السادس برصيد 41 نقطة مع الخليج الرابع بـ44 نقطة، والجبلين الـ13 برصيد 36 نقطة مع الطائي التاسع بـ37 نقطة.

ويلتقي العروبة صاحب المركز الـ20 برصيد 24 نقطة مع العدالة الثالث برصيد 48 نقطة، ويواجه النجوم السابع برصيد 39 نقطة، ضمك الثاني برصيد 51 نقطة.