رينوس ميتشيلز أفضل مدرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أمس عن قائمتها لأفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث جاء على رأسها المدرب الهولندي رينوس ميتشيلز الذي توج مع أياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا، ومع المنتخب الهولندي بكأس أمم أوروبا، وفاز مع برشلونة الإسباني بلقب الدوري المحلي.

وجاء ثانيا، الأسكتلندي اليكس فيرجسون الذي قضى مسيرته التدريبية بأكملها مع مانشستر يونايتد وفاز معه بـ 38 لقبا.

فيما جاء ثالثا، الإيطالي أريجو ساكي،