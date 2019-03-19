، دراسة تحذّر: هذا ما يحدث بجسمك إذا تناولت 4 بيضات أسبوعياً ،

- 1/2
- 2/2
توصلت نتائج دراسة جديدة إلى نتائج تفيد بأن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدّد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكّرة؛ لتعيد من جديد الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب.
ويوجد كثير من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وتعد زيادة الكوليسترول من العوامل الرئيسة وراء انسداد الشرايين والجلطات.
وتمتاز الدراسة التي أُجريت في جامعة نورثويسترن بشيكاغو بالاتساع والتنوع، بحسب "الألمانية"، حيث اعتمدت على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45 بالمائة، إلى جانب أن فترة المتابعة بلغت 17 سنة.
وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكوليسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكوليسترول الذي يوجد في بيضتين.
وقالت نتائج الدراسة الجديدة، إن الكوليسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، وإن استهلاك كمية كبيرة منه يشكل تهديداً لصحة القلب.. وخلصت النتائج إلى أن الاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
ووجّه فريق البحث انتقادات للدراسات السابقة التي لم تجد صلة بين أكل البيض وأمراض القلب؛ لأنها لم تعتمد على عيّنة متنوّعة، إلى جانب قصر فترة المتابعة.
دراسة تحذّر: هذا ما يحدث بجسمك إذا تناولت 4 بيضات أسبوعياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
توصلت نتائج دراسة جديدة إلى نتائج تفيد بأن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدّد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكّرة؛ لتعيد من جديد الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب.
ويوجد كثير من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وتعد زيادة الكوليسترول من العوامل الرئيسة وراء انسداد الشرايين والجلطات.
وتمتاز الدراسة التي أُجريت في جامعة نورثويسترن بشيكاغو بالاتساع والتنوع، بحسب "الألمانية"، حيث اعتمدت على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45 بالمائة، إلى جانب أن فترة المتابعة بلغت 17 سنة.
وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكوليسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكوليسترول الذي يوجد في بيضتين.
وقالت نتائج الدراسة الجديدة، إن الكوليسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، وإن استهلاك كمية كبيرة منه يشكل تهديداً لصحة القلب.. وخلصت النتائج إلى أن الاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
ووجّه فريق البحث انتقادات للدراسات السابقة التي لم تجد صلة بين أكل البيض وأمراض القلب؛ لأنها لم تعتمد على عيّنة متنوّعة، إلى جانب قصر فترة المتابعة.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:53 AM
أُجريت في جامعة نورثويسترن بشيكاغو وتمتاز بالاتساع والتنوّع
توصلت نتائج دراسة جديدة إلى نتائج تفيد بأن تناول أكثر من 4 بيضات في الأسبوع يهدّد صحة القلب ويرتبط بالوفاة المبكّرة؛ لتعيد من جديد الجدل حول ارتباط أكل البيض بأمراض القلب.
ويوجد كثير من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وتعد زيادة الكوليسترول من العوامل الرئيسة وراء انسداد الشرايين والجلطات.
وتمتاز الدراسة التي أُجريت في جامعة نورثويسترن بشيكاغو بالاتساع والتنوع، بحسب "الألمانية"، حيث اعتمدت على البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 29 ألف شخص، وبلغت نسبة الرجال بينهم 45 بالمائة، إلى جانب أن فترة المتابعة بلغت 17 سنة.
وتسمح التوصيات الغذائية الأمريكية بتناول 300 ملغ من الكوليسترول في اليوم الواحد للأصحاء، وهي كمية تقل عن الكوليسترول الذي يوجد في بيضتين.
وقالت نتائج الدراسة الجديدة، إن الكوليسترول الذي يوجد بكثرة في صفار البيض هو المشكلة، وإن استهلاك كمية كبيرة منه يشكل تهديداً لصحة القلب.. وخلصت النتائج إلى أن الاستهلاك القليل أو المحدود للبيض يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
ووجّه فريق البحث انتقادات للدراسات السابقة التي لم تجد صلة بين أكل البيض وأمراض القلب؛ لأنها لم تعتمد على عيّنة متنوّعة، إلى جانب قصر فترة المتابعة.
، دراسة تحذّر: هذا ما يحدث بجسمك إذا تناولت 4 بيضات أسبوعياً ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تحذّر: هذا ما يحدث بجسمك إذا تناولت 4 بيضات أسبوعياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.