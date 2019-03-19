، الرياض.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ ساق شاب من البتر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن -بفضل الله- طاقم طبي جراحي بمستشفى أبو عريش العام، من إنقاذ ساق شاب من البتر، بعد تعرضه لإصابة مضاعفة في الساق، كادت تتعرض للبتر.

تم ذلك بفضل الله، ثم بسرعة تعامل الطاقم الطبي في القسم مع الإصابة بتقديم الإسعافات الأولية، إلى أن تم نقل المصاب لغرفة العمليات وتثبيت الكسور المتعددة في الساق والكعب، وعمل الإجراء الطبي اللازم، باستعاضة الأنسجة عن طريق الشفط بالضغط السلبي والتئام الكسور، بعد ذلك تم إحالة المصاب إلى قسم الملاحظة لإكمال العلاج السريري اللازم.

وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيْها الوقائي والعلاجي.