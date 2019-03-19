محمد بن مسعود - الدمام - سيارته كان قد عثر عليها عالقة بالقرب من إحدى المزارع عُثر صباح اليوم، على مفقود الأفلاج متوفى- غربي البديع. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت قبل ثلاثة أيام بلاغاً عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً يستقل مركبة من نوع هايلوكس دفع رباعي، تغيَّب عن ذويه منذ مساء السبت الماضي؛ لتكثف بعدها الجهات الأمنية وفريق "إنجاد" ومتطوعون، البحث عن المفقود الذي عُثر على مركبته عالقة "مغرزة" بالقرب من إحدى المزارع، وباستمرار البحث عنه عُثر عليه اليوم متوفى غرب البديع- جنوبي الأفلاج.

بعد 3 أيام اختفاءً .. العثور على مفقود الأفلاج متوفى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19 عُثر صباح اليوم، على مفقود الأفلاج متوفى- غربي البديع. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت قبل ثلاثة أيام بلاغاً عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً يستقل مركبة من نوع هايلوكس دفع رباعي، تغيَّب عن ذويه منذ مساء السبت الماضي؛ لتكثف بعدها الجهات الأمنية وفريق "إنجاد" ومتطوعون، البحث عن المفقود الذي عُثر على مركبته عالقة "مغرزة" بالقرب من إحدى المزارع، وباستمرار البحث عنه عُثر عليه اليوم متوفى غرب البديع- جنوبي الأفلاج. Advertisements 19 مارس 2019 - 12 رجب 1440 11:44 AM سيارته كان قد عثر عليها عالقة بالقرب من إحدى المزارع سيارته كان قد عثر عليها عالقة بالقرب من إحدى المزارع عُثر صباح اليوم، على مفقود الأفلاج متوفى- غربي البديع. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت قبل ثلاثة أيام بلاغاً عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً يستقل مركبة من نوع هايلوكس دفع رباعي، تغيَّب عن ذويه منذ مساء السبت الماضي؛ لتكثف بعدها الجهات الأمنية وفريق "إنجاد" ومتطوعون، البحث عن المفقود الذي عُثر على مركبته عالقة "مغرزة" بالقرب من إحدى المزارع، وباستمرار البحث عنه عُثر عليه اليوم متوفى غرب البديع- جنوبي الأفلاج.

، بعد 3 أيام اختفاءً .. العثور على مفقود الأفلاج متوفى ،

المصدر : الخليج 365

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