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صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه سيبقى في منصبه على رأس خارجية بلاده حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب إقالته عبر "تويتر".
وقال "بومبيو" في اجتماع مع المواطنين في ولاية كانساس: "سأبقى في منصبي حتى يقيلني ترامب بتغريدة على تويتر".
واستبعد بومبيو بحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة منه إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون، الذي أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة عام 2018.
جدير بالذكر أن ترامب غالبًا ما يُبلغ عن إقالة موظفيه على حسابه في موقع "تويتر".
"بومبيو": سأبقى في منصبي حتى يفعلها ترامب بـ"تغريدة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-19
صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه سيبقى في منصبه على رأس خارجية بلاده حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب إقالته عبر "تويتر".
وقال "بومبيو" في اجتماع مع المواطنين في ولاية كانساس: "سأبقى في منصبي حتى يقيلني ترامب بتغريدة على تويتر".
واستبعد بومبيو بحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة منه إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون، الذي أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة عام 2018.
جدير بالذكر أن ترامب غالبًا ما يُبلغ عن إقالة موظفيه على حسابه في موقع "تويتر".
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
11:37 AM
وزير الخارجية الأمريكي استبعد احتمال تنحيته عن منصبه
صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه سيبقى في منصبه على رأس خارجية بلاده حتى يقرر الرئيس دونالد ترامب إقالته عبر "تويتر".
وقال "بومبيو" في اجتماع مع المواطنين في ولاية كانساس: "سأبقى في منصبي حتى يقيلني ترامب بتغريدة على تويتر".
واستبعد بومبيو بحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة منه إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون، الذي أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة عام 2018.
جدير بالذكر أن ترامب غالبًا ما يُبلغ عن إقالة موظفيه على حسابه في موقع "تويتر".
، "بومبيو": سأبقى في منصبي حتى يفعلها ترامب بـ"تغريدة" ،
المصدر : الخليج 365
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